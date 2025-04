Mezzo agricolo contro un sottopasso raccordo temporaneamente chiuso per verifiche tecniche

L'Anas ha comunicato che il raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi è temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Corte Centrale e Comacchio. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayIl provvedimento si è infatti reso necessario per consentire l'esecuzione.

