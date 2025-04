Mercedes Valentine la modella ‘metà in metallo’ dopo l’incidente col piccione ‘Non mi riconosco più’

piccione, un attimo, e una vita che cambia per sempreUn istante. È bastato solo quello perché la vita di Mercedes Valentine, modella e appassionata motociclista di Brighton, cambiasse per sempre. Un piccione piombato dal cielo, un impatto improvviso, la perdita del controllo. E poi, il buio.Era l’estate del 2024. Mercedes, 25 anni, correva lungo una strada residenziale quando l’uccello ha colpito in pieno il suo casco. L’impatto ha causato una brusca sterzata, poi lo schianto: la sua moto si è schiantata contro una Volvo parcheggiata. Il suo corpo è stato scagliato a oltre 80 metri di distanza, atterrando sei case più avanti.Chi ha assistito alla scena ha pensato che fosse morta.Rianimata dal padre sul ciglio della stradaLa fortuna, in un destino così crudele, ha voluto che la sua famiglia – composta da medici – fosse proprio in auto dietro di lei. Notizieaudaci.it - Mercedes Valentine, la modella ‘metà in metallo’ dopo l’incidente col piccione: ‘Non mi riconosco più’ Leggi su Notizieaudaci.it Un, un attimo, e una vita che cambia per sempreUn istante. È bastato solo quello perché la vita die appassionata motociclista di Brighton, cambiasse per sempre. Unpiombato dal cielo, un impatto improvviso, la perdita del controllo. E poi, il buio.Era l’estate del 2024., 25 anni, correva lungo una strada residenziale quando l’uccello ha colpito in pieno il suo casco. L’impatto ha causato una brusca sterzata, poi lo schianto: la sua moto si è schiantata contro una Volvo parcheggiata. Il suo corpo è stato scagliato a oltre 80 metri di distanza, atterrando sei case più avanti.Chi ha assistito alla scena ha pensato che fosse morta.Rianimata dal padre sul ciglio della stradaLa fortuna, in un destino così crudele, ha voluto che la sua famiglia – composta da medici – fosse proprio in auto dietro di lei.

Potrebbe interessarti anche:

Il retroscena sulla rottura tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu: “La tradiva con una nota modella”

Il settimanale DiPiùTv riporta le dichiarazioni di amici di Elisabetta Canalis che ribadiscono il definitivo allontanamento tra lei e Georgian Cimpeanu: “È tornata single, è finita anche la sua ultima storia d’amore e adesso i suoi pensieri sono solo per la figlia”, si racconta.

Il settimanale DiPiùTv riporta le dichiarazioni di amici di Elisabetta Canalis che ribadiscono il definitivo allontanamento tra lei e Georgian Cimpeanu: “È tornata single, è finita anche la sua ultima storia d’amore e adesso i suoi pensieri sono solo per la figlia”, si racconta. Nuova Mercedes GLC: nel 2026 arriva il restyling

La Mercedes-Benz sta lavorando a un restyling della GLC previsto per il 2026, con l’obiettivo di introdurre una versione completamente elettrica del popolare SUV.

La Mercedes-Benz sta lavorando a un restyling della GLC previsto per il 2026, con l’obiettivo di introdurre una versione completamente elettrica del popolare SUV. Il Gruppo Rossi brilla: è la migliore concessionaria Mercedes-Benz d’Italia

Il Gruppo Rossi Mercedes-Benz vince il dealer contest ‘Frecce d’Argento 2024’ – Club 1000 di Mercedes-Benz Italia come migliore concessionaria d’Italia del marchio della stella, in ambito di vendita, soddisfazione cliente ed erogazione dei servizi finanziari.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Se ne parla anche su altri siti: Mercedes Valentine, la modella 'metà in metallo' dopo l’incidente col piccione: 'Non mi riconosco più'; Mercedes Valentine la modella ‘metà in metallo’ dopo l’incidente col piccione ‘Non mi riconosco più’.