Meno raid non significa tregua Oggi vertice a Londra sul tavolo c’è la Crimea

Meno raid non significa tregua. Oggi vertice a Londra: sul tavolo c’è la Crimea il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Meno raid non significa tregua. Oggi vertice a Londra: sul tavolo c’è la Crimea Leggi su Cms.ilmanifesto.it Nella distruzione portata dalla guerra, sembra a volte difficile trovare un punto di contatto fra la realtà sul campo e i proclami della diplomazia. Dopo una lieve riduzione registrata durante .non: sulc’è lail manifesto.

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti: «Stiamo morendo». Assedio all’ospedale per svuotare il nord di Gaza; Il risiko del Medio Oriente premia Turchia e Israele, scacco a Iran e Russia; Israele elimina Haniyeh. Cosa significa l’uccisione del leader di Hamas; I 10 motivi per cui non potrai fare a meno di QNAP TS-464, soprattutto in casa; Recensione Acer Predator Helios 18: potenza disumana a prezzi... Quasi umani.