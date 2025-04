Meloni Papa Francesco restituiva voce a chi non l’aveva

Papa Francesco come il Papa della gente, degli ultimi, degli invisibili, dei poveri, delle periferie fisiche ed esistenziali, sapeva che con la sua voce poteva restituire voce a chi non ce l’aveva e l’ha fatto anche rompendo gli schemi, perché diceva che non devi avere paura di andare controcorrente se è per. Leggi su Imolaoggi.it “Il mondo ricorderàcome ildella gente, degli ultimi, degli invisibili, dei poveri, delle periferie fisiche ed esistenziali, sapeva che con la suapoteva restituirea chi non cee l’ha fatto anche rompendo gli schemi, perché diceva che non devi avere paura di andare controcorrente se è per.

Il Santo Padre è ricoverato al policlinico "Agostino Gemelli" dallo scorso venerdì a causa di un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute, dovuto ad una infezione polimicrobica che ...

