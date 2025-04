Meloni omaggia la salma di papa Francesco

Meloni si è presentata nella basilica di San Pietro per rendere omaggio alla salma di papa Francesco. Meloni, in completo nero, è rimasta in piedi per alcuni minuti in raccoglimento a fianco del feretro del pontefice. Today.it - Meloni omaggia la salma di papa Francesco Leggi su Today.it La presidente del Consiglio Giorgiasi è presentata nella basilica di San Pietro per rendere omaggio alladi, in completo nero, è rimasta in piedi per alcuni minuti in raccoglimento a fianco del feretro del pontefice.

