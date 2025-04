Meloni e Tajani a San Pietro per omaggio al feretro di Papa Francesco GUARDA

Meloni si è recata mercoledì nella Basilica di San Pietro per rendere l'ultimo omaggio a Papa Francesco, dove migliaia di fedeli sono in fila per un ultimo saluto. Il corpo di Papa Francesco è stato trasferito mercoledì mattina nella Basilica di San Pietro per tre giorni di lutto pubblico, in ricordo del pontefice argentino noto per il suo stile umile, la sua attenzione verso i poveri e le sue incessanti preghiere per la pace. Anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha reso omaggio alla salma. Iltempo.it - Meloni e Tajani a San Pietro per l'omaggio al feretro di Papa Francesco | GUARDA Leggi su Iltempo.it La Presidente del Consiglio Giorgiasi è recata mercoledì nella Basilica di Sanper rendere l'ultimo, dove migliaia di fedeli sono in fila per un ultimo saluto. Il corpo diè stato trasferito mercoledì mattina nella Basilica di Sanper tre giorni di lutto pubblico, in ricordo del pontefice argentino noto per il suo stile umile, la sua attenzione verso i poveri e le sue incessanti preghiere per la pace. Anche il ministro degli Esteri Antonioha resoalla salma.

