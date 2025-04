Melanoma e tumori della pelle consulti gratuiti al San Giuseppe Quando sono e come accedere

Melanoma, tumore cutaneo in continua crescita, che passa da sensibilizzazione e diagnosi precoce. Si tratta di una patologia che colpisce una popolazione relativamente giovane, spesso di età inferiore ai 50 anni.Sabato 10 e sabato 24 maggio all'ospedale San Giuseppe (Gruppo MultiMedica di Milano), in via San Vittore 12, sarà possibile sottoporsi a consulti gratuiti per verificare lo stato di salute della propria pelle, con un focus particolare sull'analisi dei nevi. Questi piccoli segni, infatti, sono proprio gli "indicatori" a cui badare per valutare la possibilità d'insorgenza della malattia.L'attenzione"Il Melanoma è uno dei tumori cutanei più frequenti e aggressivi in fase avanzata – spiega il professor Emilio Berti, specialista in Dermatologia dell'Ospedale San Giuseppe – Gruppo MultiMedica e ideatore dell'iniziativa – ma è anche uno dei più prevenibili, curabile e guaribile se individuato precocemente".

