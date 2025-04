Maxi eolico la Valmarecchia va difesa

eolico della ValmarecchiaContinuano a fioccare Maxi impianti eolici a corona di Badia Tedalda, l'ultimo progetto sichiama "La Fonte" e prevede 8 mega aerogeneratori che interessano anche i comuni diSansepolcro e Pieve Santo Stefano. Arriviamo così ad un totale di 64 aereogeneratori alti dai 180 –200 m che si estendendo dalla Valtiberina fino al Montefeltro. E mentre arrivano nuovi progetti la Regione Toscana dà il via libera a "Badia del Vento". Èincredibile, una situazione surreale, ma tutto questo sta avvenendo nonostante le istruttorietecniche ed i pareri negativi delle Regioni confinanti Emilia Romagna e Marche, dell'UnioneComuni della Valmarecchia con Casteldelci in prima fila, delle Provincie di Rimini e Forlì-Cesena edelle Soprintendenze, che insieme a tutte le principali Associazioni di tutela dell'ambiente e delpaesaggio hanno preso una posizione netta e chiara per scongiurare uno scempio ambientale epaesaggistico senza precedenti.

