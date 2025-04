Max Giusti in Sardegna con lo spettacolo Bollicine date a Cagliari e Sassari

Max Giusti arriva in Sardegna con Bollicine, il nuovo show ironico e travolgente che giovedì 25 aprile approda all'Auditorium del Conservatorio di Cagliari e venerdì 26 aprile al Teatro Comunale di Sassari. Entrambi gli spettacoli inizieranno alle ore 21:00.I biglietti sono già disponibili in prevendita su TicketOne a QUESTO LINK.

