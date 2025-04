Davidemaggio.it - Matrimonio a Prima Vista 14, ecco cosa succederà nel quarto episodio

© US Warner Bros. Discovery“Luna di miele econvivenza” è il titolo deldella quattordicesima edizione di, in onda su Real Time mercoledì 30 aprile 2025. Tra scontri e nuovi avvicinamenti, i sei protagonisti del docureality concluderanno i loro viaggi di nozze e per una delle tre coppie sarà già tempo di convivenza. Tutto filerà per il verso giusto oppure nasceranno dei dissidi? Scopriamolo grazie alle nostre anticipazioni (l’è già disponibile in antesu Discovery+).Anticipazioni prossimodi14Alessandro non riesce a capire FrancescaNel corso del viaggio di nozze alle Azzorre, si accentua la crisi tra Alessandro Adriani e Francesca Ricasoli. L’uomo non riesce a conoscere più di tanto la consorte: spesso, la donna preferisce restare in silenzio piuttosto che rispondere alle sue domande, una caratteristica che proprio non piace ad Alessandro, il quale non perde occasione per rivolgerle delle battute al vetriolo per spingerla ad aprirsi.