Masters 1000 Madrid Cinà batte Wong e vola al secondo turno out Fognini

Leggi su Sportface.it

Federicoaldeldi. Il palermitano classe 2007in due set il tennista di Hong Kong Coleman. Alla seconda apparizione a livello Atp, e seconda in undopo l’esperienza positiva a Miami (2-0 a Comesana e poi ko con Dimitrov), arriva una prestazione di alto calibro contro l’asiatico dopo l’eliminazione al primodel Challenger 100 di Monza (2-0 contro Collignon). 7-6(5) 6-1 il punteggio in favore di. Decisivo il tie-break del set di apertura, che ha indirizzato in maniera netta il match verso il 18enne siciliano, bravo ad approfittare del calo di tensione didopo il tie-break perso. Avanza con merito al, che affronterà Sebastian Korda. Lo statunitense non sta trovando la continuità necessaria per entrare stabilmente in top 20, ma sulla terra veloce dipotrebbe trovarsi a suo agio con il suo tennis pulito e regolare.