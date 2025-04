Mantova esce dal carcere e torna a minacciare la moglie che aveva già picchiato con le padelle della cucina

Mantova), 23 aprile 2025 – Arrestato a gennaio per maltrattamenti nei confronti della moglie, una volta scarcerato aveva il divieto di avvicinarsi alla donna, ma nonostante questo pochi giorni fa ha ripreso a minacciarla. È successo a Poggio Rusco, in provincia di Mantova. L'uomo, un 52enne indiano, è stato arrestato ieri pomeriggio dai carabinieri della stazione di Poggio Rusco in esecuzione dell'ordinanza di aggravamento della misura cautelare. Il primo arresto risaliva al primo gennaio scorso, quando la donna era stata colpita con delle padelle e ferita dal marito, con cui conviveva. Dopo l'arresto il 52enne – fanno sapere i carabinieri di Mantova – è stato portato nel carcere di Mantova. Il precedente a Varese Il 22 aprile in provincia di Varese, uno stalker è stato arrestato per aver minacciato di uccidere la ex che aveva deciso di interrompere la relazione, scrivendole in una serie di messaggi che "comprendeva le motivazioni che hanno Filippo Turetta a uccidere Giulia Cecchettin".

