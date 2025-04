Maltempo torna la pioggia ed è preallarme in Veneto Po in piena criticità anche nei bacini Fissero Tartaro CanalBianco e Basso Adige

Veneto - In Veneto scatta il preallarme (fase arancione) a causa del Maltempo in arrivo sulla regione. Una nuova fase di piogge interesserà il Veneto nei prossimi giorni, nello. Ilgazzettino.it - Maltempo, torna la pioggia ed è preallarme in Veneto: Po in piena, criticità anche nei bacini Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige Leggi su Ilgazzettino.it - Inscatta il(fase arancione) a causa delin arrivo sulla regione. Una nuova fase di piogge interesserà ilnei prossimi giorni, nello.

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da altre fonti

Approfondimenti da altre fonti: Maltempo, torna la pioggia ed è preallarme in Veneto: Po in piena, criticità anche nei bacini Fissero-Tartaro-; Maltempo, nuova allerta meteo: pioggia e grandine fino al 25 aprile - LaPresse; Torna il maltempo in Calabria, grandine in Sila e da stasera arriva la pioggia ·; Grandinate in arrivo, Italia alle prese con un meteo disastroso; Meteo: Prossimi Giorni con Piogge, Temporali e Grandine, torna il Maltempo. Gli aggiornamenti.

Si legge su msn.com: Maltempo, torna la pioggia ed è preallarme in Veneto: Po in piena, criticità anche nei bacini Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige - VENETO - In Veneto scatta il preallarme (fase arancione) a causa del maltempo in arrivo sulla regione. Una nuova fase di piogge interesserà ...

Riporta informazione.it: Meteo Italia: torna il Maltempo, rischio Grandinate e Nubifragi - Una nuova fase meteo turbolenta è pronta a colpire l’Italia, con il ritorno di piogge, temporali e un calo termico in alcune aree del Paese. Dopo un breve intervallo più stabile, soprattutto al Nord, ...

Scrive msn.com: Maltempo, allerta in 12 regioni per pioggia e forti temporali - Pioggia e forti temporali in mezza Italia, è ancora allarme maltempo. La Protezione civile ha emanato per oggi, mercoledì 23 aprile, l'allerta arancione in tre regioni, Emilia Romagna, Lombardia e ...