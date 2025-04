Maltempo frane e allagamenti allerta gialla fino a giovedì

Thesocialpost.it - Maltempo, frane e allagamenti: allerta gialla fino a giovedì Leggi su Thesocialpost.it Una forte perturbazione si è abbattuta nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 23 aprile, sulla provincia di Varese, colpendo in modo particolare le aree di Bregazzana, Sant’Ambrogio e il tratto iniziale della Valganna tra Varese e Induno Olona. Intorno alle 19, la situazione è precipitata con un repentino crollo delle temperature – scese di oltre dieci gradi in pochi minuti – seguito da nubifragi, tuoni, lampi e grandine, causando gravi disagi alla viabilità e danni materiali.Tra le aree più colpite figura la Valganna, dove una frana si è staccata nei pressi delle grotte lungo la Strada Statale 233, compromettendo pesantemente la circolazione. I vigili del fuoco, con squadre arrivate da Figline e San Casciano, sono al lavoro da ore per liberare le strade, rimuovere alberi caduti e gestire l’emergenza, che ha raggiunto un fronte operativo di almeno dieci interventi simultanei.

Potrebbe interessarti anche:

Cosa riportano altre fonti

Altre fonti ne stanno dando notizia: Meteo di Pasquetta: allerta rossa in Emilia-Romagna e Lombardia, arancione in Veneto - Piogge e temporali, allerta gialla nel sud Sardegna; Maltempo: la Regione chiede lo stato di emergenza; Maltempo in Piemonte: fiumi esondati e frane. Rio travolge una casa: muore un anziano. Chiusa l’A5; Maltempo, prosegue l'allerta meteo: frane e fiumi esondati nel novarese e Vco; Piemonte sott'acqua per il maltempo, morto un uomo: allerta meteo in mezza Italia tra fiumi in piena e frane.

Risulta da msn.com: Temporali e nubifragi sul Varesotto: frana in Valganna, allagamenti a Induno Olona - La perturbazione prevista, e per la quale era stata diramata un’allerta gialla, si è rivelata particolarmente intensa nella zona dei laghi. A Induno i due rami del fiume hanno rotto gli argini.

Scrive tg.la7.it: Maltempo nel Varesotto: esonda l’Olona, allagamenti e frane. Video - Una violenta ondata di maltempo ha colpito il Varesotto, causando gravi disagi soprattutto nelle aree tra Varese e Induno Olona. Le intense precipitazioni hanno provocato l'esondazione del fiume Olona ...

msn.com scrive: Maltempo, allerta rossa in Piemonte: frane e allagamenti. Salvate due persone intrappolate in auto - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...