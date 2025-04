Movieplayer.it - Malcolm, Brian Cranston insieme al “figlio” Frankie Muniz nella foto dietro le quinte: la reunion prende forma

Leggi su Movieplayer.it

pubblica uno scatto con Bryane Jane Kaczmarek per il 25° anniversario di: ladella serie tv è una delle più attese.ha pubblicato uno scatto inedito accanto a Bryane Jane Kaczmarek, che interpretavano i suoi genitoricelebre sitcom, confermando così il ritorno del cast originalenuova miniserie revival in arrivo su Disney+. Unaleche manda in visibilio i fan e aumenta l'attesa per il ritorno di una delle sitcom più amate.torna su Disney+ per il 25° anniversario: ladellaIl ritorno diè ormai ufficiale. A 25 anni dalla sua prima messa in onda su Fox, la sitcom cult si prepara a una nuova stagione, .