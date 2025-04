Maignan Milan vittoria importante Giocato con l’Inter come fosse una finale

finale amaro a San Siro per l'Inter, dopo il tris del Milan incassato nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Così Mike Maignan commenta dopo l'obiettivo centrato dai suoi.come UNA finale – Mike Maignan, intercettato da Mediaset al termine di Inter-Milan, dichiara: «Sapevamo che questa partita era molto molto importante per la nostra stagione perché purtroppo in campionato e Champions League non avevamo fatto bene. Abbiamo Giocato questa partita come una finale, prima della finale. come vedo la difesa a tre scelta da Conceicao? Io vedo tutto bene, tutto quello che il mister mette sul campo. Dobbiamo essere concentrati anche se giochiamo col 4-4-2. Con ogni sistema di gioco dobbiamo mettere tutto sul campo per fare bene».

