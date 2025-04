Maignan a Mediaset L’abbiamo giocata bene come fosse una finale…

Maignan a Mediaset: «L'abbiamo giocata bene, come fosse una finale.» Le parole del portiere rossoneroSerata da dimenticare per l'Inter di Simone Inzaghi, che esce sconfitta con un pesante 3-0 nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan e dice addio al sogno del Triplete. I nerazzurri, che restano ora in corsa solo in due competizioni, subiscono un duro colpo proprio davanti al loro pubblico. Protagonista assoluto del match Luka Jovic, autore di una splendida doppietta che spiana la strada al successo rossonero. A mettere il sigillo finale ci pensa Reijnders nei minuti conclusivi, chiudendo definitivamente i giochi e sancendo l'eliminazione dell'Inter. Cosi Maignan, portiere rossonero, intervistato dai microfoni di Mediaset dopo la vittoria sull'Inter. Ecco le sue parole:LE PAROLE- «Sapevamo che sarebbe stata molto importante per la nostra stagione perché in campionato e in Champions non abbiamo fatto bene.

