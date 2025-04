Mahmood Mi sento ancora agli inizi ringrazio Simona Ventura per avermi scartato a X Factor

Mahmood. Prima però bisogna sbrigare una serie di piacevolissime pratiche, ovvero le ultime cinque date del suo N.L.D.A. Tour, la serie di concerti che ha fatto seguito all'uscita dell'album Nei letti degli altri (2024). Cinque date in più nei palazzetti: Bologna, Roma, Napoli,Torino e Milano. Ma senza fare passi azzardati: «Lo stadio non è nei miei programmi anche perché penso "dopo lo stadio cosa c'è?". Mi immagino allo stadio per celebrare anni e anni di carriera. Io, invece, mi sento abbastanza agli inizi e preferisco che il percorso sia il più lungo possibile». Un Mahmood con i piedi per terra, tanto che proprio di quella dimensione sente il bisogno adesso, comprese le sedute con l'analista: «Non ci vado da tre mesi, infatti mi sento esaurito», rivela. Leggi su Open.online «Dopo la canzone per Noemi ho i cassetti vuoti. Per scrivere devo tornare a vivere», dice al Fatto Quotidiano.

