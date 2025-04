M Night Shyamalan primi dettagli su trama e titolo del film in collaborazione con Nicholas Sparks

Night Shyamalan: primi dettagli su trama e titolo del film in collaborazione con Nicholas SparksM. Night Shyamalan ha finalmente rivelato il titolo e i primi dettagli sulla trama del suo prossimo film. Il regista, salito alla ribalta alla fine degli anni ’90, con Il sesto senso (1999) e distintosi poi con film come Unbreakable (2000), Signs (2002), The Village (2004), fino ai recenti Bussano alla porta (2023) e Trap (2024), è infatti pronto a tornare dietro la macchina da presa. Come precedentemente riportato, il prossimo film di Shyamalan, di cui si è parlato per la prima volta a gennaio, prevede un approccio nuovo.Il regista ha infatti collaborato con l’autore Nicholas Sparks per sviluppare un’idea di storia che sarebbe servita come base sia per il film che per il romanzo, con Shyamalan che avrebbe diretto il film e Sparks che avrebbe scritto il libro. Leggi su Cinefilos.it M.sudelinconM.ha finalmente rivelato ile isulladel suo prossimo. Il regista, salito alla ribalta alla fine degli anni ’90, con Il sesto senso (1999) e distintosi poi concome Unbreakable (2000), Signs (2002), The Village (2004), fino ai recenti Bussano alla porta (2023) e Trap (2024), è infatti pronto a tornare dietro la macchina da presa. Come precedentemente riportato, il prossimodi, di cui si è parlato per la prima volta a gennaio, prevede un approccio nuovo.Il regista ha infatti collaborato con l’autoreper sviluppare un’idea di storia che sarebbe servita come base sia per ilche per il romanzo, conche avrebbe diretto ilche avrebbe scritto il libro.

