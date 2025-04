Lutto per la scomparsa di papa Francesco aperto il registro di condoglianze a Lecco

Lecco ha aperto un registro di condoglianze in seguito alla scomparsa di papa Francesco, permettendo ai cittadini di manifestare personalmente il proprio cordoglio per la morte del pontefice. L'iniziativa si inserisce nel contesto del Lutto nazionale di cinque giorni proclamato. Leccotoday.it - Lutto per la scomparsa di papa Francesco: aperto il registro di condoglianze a Lecco Leggi su Leccotoday.it La Prefettura dihaundiin seguito alladi, permettendo ai cittadini di manifestare personalmente il proprio cordoglio per la morte del pontefice. L'iniziativa si inserisce nel contesto delnazionale di cinque giorni proclamato.

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da altre fonti

Ulteriori approfondimenti disponibili online: Morte Papa Francesco, 5 giorni di lutto nazionale: salta la visita di Santanché a Euroflora, Mattarella ci sarà il 25 aprile; Cinque giorni di lutto nazionale, polemica politica sul 25 aprile; Natale di Roma in lutto, annullate le celebrazioni per la morte di Papa Francesco, Gualtieri: «Una guida, un punto di riferimento»; La morte di Papa Francesco, il feretro è a Santa Marta: i funerali sabato alle 10; Lutto per Papa Francesco, al teatro Pirandello annullato l'evento degli anniversari di inaugurazione e riapertura.

Riporta tg24.sky.it: Lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, cosa significa e cosa comporta - Sono cinque i giorni di lutto nazionale stabiliti dal Consiglio dei ministri. A partire da oggi e fino a sabato 26, giorno del funerale del Pontefice, le autorità pubbliche ridurranno gli impegni soci ...

Si legge su leggioggi.it: Funerali Papa Francesco: cerimonie, orari, trasporti e info utili fino al 26 aprile - Il saluto a Papa Francesco terminerà sabato 26 aprile con i funerali solenni celebrati a San Pietro. Ecco le info utili su orari, trasporti e viabilità ...

Risulta da skuola.net: Papa Francesco, cinque giorni di lutto nazionale per la morte del Pontefice: le scuole saranno aperte o chiuse? - In vista dei funerali di Papa Francesco, il Governo ha stabilito che da martedì 22 a sabato 26 aprile sarà lutto nazionale. Cosa vuol dire e chi verrà coinvolto? Cosa accadrà per la scuola?