L Unitus attira il mondo mille richieste da studenti extraeuropei Viterbo città universitaria internazionale

Quattrocento per cento in più, con il boom didomande di preiscrizione provenienti da 45 diverse nazionalità. Sono questi i dati straordinari registrati dall'Università della Tuscia in meno di tre settimane dall'apertura del portale Universitaly, che raccoglie le domande di preiscrizione.