L’Unione europea ha multato Apple e Meta per 700 milioni

Repubblica.it - L’Unione europea ha multato Apple e Meta per 700 milioni Leggi su Repubblica.it La decisione dell’organo esecutivo europeo dopo un’indagine per violazione delle regole sul mercato digitale: “I dazi di Trump non c’entrano, abbiamo solo applicato la legge”

