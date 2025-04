Lunghe code a San Pietro possibile apertura della basilica oltre le 24

apertura della basilica vaticana oltre la mezzanotte. Lo fa sapere la Santa Sede. L’esposizione del corpo del pontefice è. Romatoday.it - Lunghe code a San Pietro, possibile apertura della basilica oltre le 24 Leggi su Romatoday.it L’elevata affluenza di fedeli che desiderano rendere omaggio a papa Francesco e che in decine di migliaia sono ancora in coda potrebbe portare a estendere l’orario divaticanala mezzanotte. Lo fa sapere la Santa Sede. L’esposizione del corpo del pontefice è.

