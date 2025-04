Lunga fila di fedeli per l’omaggio Francesco alla traslazione presenti 80 cardinali sui 133 del Conclave

traslazione della salma, è iniziato in maniera imponente l’omaggio dei fedeli nella Basilica di San Pietro per l’ultimo saluto alle spoglie mortali di Papa Francesco. Una Lunga fila si è già formata nella navata centrale della basilica per la presenza di quanti vogliono salutare per l’ultima volta il pontefice del popolo. Le persone vengono fatte sostare solo per qualche minuto davanti alla bara ancora aperta con il feretro del pontefice, per una breve pausa di preghiera. Accanto alla bara, posta su una seplice pedana rossa e senza catafalco o altri segni di potere, un cero pasquale acceso, simbolo della risurrezione cristiana.alla traslazione del Papa anche la sua famiglia laicaNella Lunga fila ci sono fedeli, pellegrini, religiosi, turisti, e qualche prelato. Secoloditalia.it - Lunga fila di fedeli per l’omaggio Francesco: alla traslazione presenti 80 cardinali sui 133 del Conclave Leggi su Secoloditalia.it Come da previsioni della vigilia, dopo ladella salma, è iniziato in maniera imponentedeinella Basilica di San Pietro per l’ultimo saluto alle spoglie mortali di Papa. Unasi è già formata nella navata centrale della basilica per la presenza di quanti vogliono salutare per l’ultima volta il pontefice del popolo. Le persone vengono fatte sostare solo per qualche minuto davantibara ancora aperta con il feretro del pontefice, per una breve pausa di preghiera. Accantobara, posta su una seplice pedana rossa e senza catafalco o altri segni di potere, un cero pasquale acceso, simbolo della risurrezione cristiana.del Papa anche la sua famiglia laicaNellaci sono, pellegrini, religiosi, turisti, e qualche prelato.

