L’ultimo desiderio di Papa Francesco prima di morire

si è spento lunedì, 21 aprile, all’età di 88 anni. Il capo della Chiesa cattolica e sovrano dello Stato della Città del Vaticano era unmolto amato e noto per la sua vita semplice. Il Vaticano ha condiviso le sue ultime volontà non molto tempo dopo la sua morte, eha fatto un accordo speciale, come pochi papidi lui.Il mondo è in lutto per ilargentino, che si è spento lunedì dopo una serie di problemi di salute resi noti. Il leader della Chiesa cattolica è stato, per molti versi, unmoderno, che ha spesso condiviso la sua visione della giustizia sociale ed economica, oltre che un urgente appello all’azione dei leader mondiali sulla crisi climatica. Detto questo, l’approccio dial suo ruolo ha diviso l’antica istituzione, con alcuni che sostengono che non dovrebbe impegnarsi in politica.