Luis Henrique all’Inter perché si farà

Luis Henrique, al Marsiglia, i giorni sono finiti. Come riportato dal quotidiano francese, l'Equipe, nell'ultimo turno di Ligue 1, sia il brasiliano che Mason Greenwood sono stati soggetti a contestazione da parte dei tifosi dell'OM, che hanno esposto uno striscione ai loro giocatori che recitava "Svegliatevi". Non una situazione facile, con Luis Henrique che presumibilmente ha posto la sua testa già altrove. Le recenti prestazioni, precisamente gli ultimi due mesi, lo dimostrano, con un calo drastico in termini di apporto generale e numeri in zona gol.Nonostante ciò, l'appeal dell'esterno brasiliano in vista del prossimo mercato non accenna a calare. Su di lui, oltre l'Inter che gode al momento di una situazione di vantaggio (accordo verbale raggiunto con il giocatore) vi sono anche Bayern Monaco e due sirene inglesi, Newcastle e Notthingam.

