Louis compie sette anni la foto del compleanno

Louis, figlio di William e Kate, festeggia con un sorriso sdentato e una nuova foto Il settimo compleanno del principino Louis: una celebrazione speciale su Donne Magazine. Donnemagazine.it - Louis compie sette anni: la foto del compleanno Leggi su Donnemagazine.it Il piccolo, figlio di William e Kate, festeggia con un sorriso sdentato e una nuovaIl settimodel principino: una celebrazione speciale su Donne Magazine.

