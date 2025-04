Lorde presenta il nuovo singolo ai fan a New York nonostante l’intervento della polizia

nuovo album e di un singolo in uscita, Lorde sembra prontissima a tornare sulle scene, a quattro anni di distanza dalla pubblicazione di Solar Power. Giusto ieri, la cantautrice croata-neozelandese, esplosa sul mercato internazionale nel 2009 grazie al brano Royals, ha invitato i suoi fan a incontrarla «al parco» tramite un messaggio postato sui social.Chi tra loro ha colto il suggerimento si è fiondato immediatamente al Washington Square Park di New York. Ad attendere la loro beniamina erano in moltissimi, e tante persone hanno iniziato ad arrampicarsi su lampioni e alberi per avere una visuale migliore; sono però intervenute le guardie e la polizia locale, cercando di convincerli dell'annullamento dell'evento.Lorde annuncia l'uscita di What Was That il prossimo 25 aprile La folla in attesa di Lorde al Washington Square Park di New York Nel frattempo, però, Lorde, al secolo Ella Yelich-O'Connor, ha condiviso delle storie su Instagram, in cui ha scritto: «Oddio, la polizia ci sta bloccando.

