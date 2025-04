L offerta finale di Trump Kiev accetti occupazione Le condizioni di Putin per la tregua e la smentita Rinviato il vertice di Londra

Feedpress.me - "L'offerta finale di Trump": Kiev accetti l'occupazione. Le condizioni di Putin per la tregua e la smentita. Rinviato il vertice di Londra Leggi su Feedpress.me Washington si aspetta oggi la risposta dell'Ucraina a un accordo di pace che includa il riconoscimento della Crimea come parte della Russia e il riconoscimento non ufficiale del controllo russo su quasi tutte le aree occupate dall'invasione del 2022 : lo riporta Axios, che cita fonti a conoscenza diretta della proposta. Il documento di una pagina presentato dagli Usa ai funzionari ucraini a Parigi.

