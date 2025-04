L oculista di papa Francesco Da lui ricevevo i consigli di un saggio

papa Francesco e il suo oculista personale Fabio Bartucci. Tra loro qualcosa oltre il normale rapporto tra medico e paziente. "L'ho incontrato a metà febbraio per la visita di controllo e presentava già la malattia che lo ha portato al ricovero", ricorda Bartucci, che avrebbe dovuto rivederlo 45 giorni dopo. "A me dava i consigli di un saggio", aggiunge. Tgcom24.mediaset.it - L'oculista di papa Francesco: "Da lui ricevevo i consigli di un saggio" Leggi su Tgcom24.mediaset.it Un'amicizia che arriva da lontano, dall'Argentina, quella che c'era trae il suopersonale Fabio Bartucci. Tra loro qualcosa oltre il normale rapporto tra medico e paziente. "L'ho incontrato a metà febbraio per la visita di controllo e presentava già la malattia che lo ha portato al ricovero", ricorda Bartucci, che avrebbe dovuto rivederlo 45 giorni dopo. "A me dava idi un", aggiunge.

Potrebbe interessarti anche:

Altre fonti ne stanno dando notizia: L'oculista di papa Francesco: Da lui ricevevo i consigli di un saggio; L'ottico di Papa Francesco: «Ricordo la sua semplicità, non volle cambiare la montatura nonostante fosse molto vecchia»; † La rivoluzione mancata di Papa Francesco (di Andrea Marsiletti) -; Papa Francesco torna a rifarsi gli occhiali. «Così abbiamo scherzato in negozio»; Roma, Messa per i 12 anni di pontificato di Papa Francesco.

Le notizie più recenti da fonti esterne: Papa Francesco, Bassetti: «A Pasqua facies hippocratica che parlava chiaro. C'erano segnali di morte imminente»; Papa Francesco e la facies hippocratica, Bassetti: "A Pasqua il suo viso parlava chiaro"; Cos'è la facies hippocratica, la condizione che segnava il volto di Papa Francesco il giorno prima della morte; Cos'è la facies hippocratica che per gli esperti Papa Francesco aveva già il giorno di Pasqua; Che cos’è la "facies hippocratica" di Papa Francesco che, nel giorno di Pasqua, anticipava la fine.