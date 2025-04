LIVE Tour of the Alps 2025 tappa di oggi in DIRETTA ventuno al comando occhio alla classifica

DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.35LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 14.1011.58 Prova a partire dal gruppo al contrattacco Hugh Carthy (EF Education – EasyPost).11.54 Nel gruppo davanti anche Alessandro De Marchi, che ha annunciato il ritiro quest’anno.11.52 Zoccarato, Stehli e Paumann perdono contatto dai fuggitivi.11.50 Stork ovviamente è leader virtuale della classifica generale.11.47 Alcuni corridori del primo gruppo stanno perdendo contatto in salita.11.42 Inizia un tratto ricco di salite per il plotone, vediamo se i fuggitivi riusciranno a guadagnare.11.39 100 chilometri al traguardo.11.35 Il gruppo infatti non lascia troppo spazio e sono solo 50” di margine per i fuggitivi.11.33 Superato il traguardo volante di Obervintl, primo Zwiehoff. Oasport.it - LIVE Tour of the Alps 2025, tappa di oggi in DIRETTA: ventuno al comando, occhio alla classifica Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.35LADELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 14.1011.58 Prova a partire dal gruppo al contrattacco Hugh Carthy (EF Education – EasyPost).11.54 Nel gruppo davanti anche Alessandro De Marchi, che ha annunciato il ritiro quest’anno.11.52 Zoccarato, Stehli e Paumann perdono contatto dai fuggitivi.11.50 Stork ovviamente è leader virtuale dellagenerale.11.47 Alcuni corridori del primo gruppo stanno perdendo contatto in salita.11.42 Inizia un tratto ricco di salite per il plotone, vediamo se i fuggitivi riusciranno a guadagnare.11.39 100 chilometri al traguardo.11.35 Il gruppo infatti non lascia troppo spazio e sono solo 50” di margine per i fuggitivi.11.33 Superato il traguardo volante di Obervintl, primo Zwiehoff.

