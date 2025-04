LIVE Tour of the Alps 2025 tappa di oggi in DIRETTA in diciannove in fuga

12.13: Marco Frigo (Israel Premier Tech) prova a scuotere il gruppo dei fuggitivi e attacca.12.10: Adesso i fuggitivi ed il gruppo stanno affrontando un tratto in discesa dopo lo strappo verso Artemoia.12.06: Hugh Cathy è riuscito a raggiungere la fuga. Questi venti atleti hanno un minuto e mezzo di vantaggio sul gruppo.12.03: Il gruppo dei fuggitivi conta diciannove unità. Kämna, Pickering, Hamilton, Wandahl, Zwiehoff, Jasch, De Marchi, August, Prodhomme, Valgren, Frigo, Stork, Pinarello, Tarozzi, Raccani, D. Bais, Zoccarato, Munoz e Garibbo.11.58 Prova a partire dal gruppo al contrattacco Hugh Carthy (EF Education – EasyPost).11.54 Nel gruppo davanti anche Alessandro De Marchi, che ha annunciato il ritiro quest'anno.

