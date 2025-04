LIVE Judo Europei 2025 in DIRETTA Scutto e Giuffrida ai quarti Manzi e Piras agli ottavi

DIRETTA LIVE12.34: Toro Soler supera il turno nei -52 kg12.33: La turca Beder vince la sfida con Aliyeva12.30: Van Krevel ai quarti della categoria -52 kg donne12.28: IPPOOOOOON ScuttoOOO! L’azzurro non lascia scampo alla maltese e si qualifica per i quarti di finale della categoria -48 kg12.28: Assunta Scutto sul tatami 3 contro la maltese Esposito12.27: Young, Chopanov e Neto Chinarro si qualificano per i quarti dei -66 kg12.26: Nella categoria -52 kg Gyertyas e Primo superano gli ottavi di finale12.24: La kosovara Krasniqi supera Nikolov e si qualifica per i quarti di finale dei -52 kg12.17: L’azero Bayramov è l’ultimo qualificato ai quarti dei -60 kg12.16: Chernykh e Saha avanzano agli ottavi dei -66 kg12.14: Odette Giuffrida è ai quarti di finale! Sconfitta la portoghese Brito!12. Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: Scutto e Giuffrida ai quarti! Manzi e Piras agli ottavi! Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.34: Toro Soler supera il turno nei -52 kg12.33: La turca Beder vince la sfida con Aliyeva12.30: Van Krevel aidella categoria -52 kg donne12.28: IPPOOOOOONOOO! L’azzurro non lascia scampo alla maltese e si qualifica per idi finale della categoria -48 kg12.28: Assuntasul tatami 3 contro la maltese Esposito12.27: Young, Chopanov e Neto Chinarro si qualificano per idei -66 kg12.26: Nella categoria -52 kg Gyertyas e Primo superano glidi finale12.24: La kosovara Krasniqi supera Nikolov e si qualifica per idi finale dei -52 kg12.17: L’azero Bayramov è l’ultimo qualificato aidei -60 kg12.16: Chernykh e Saha avanzanodei -66 kg12.14: Odetteè aidi finale! Sconfitta la portoghese Brito!12.

Potrebbe interessarti anche:

Cosa riportano altre fonti: Campionati europei di judo 2025: programma, orari, la squadra italiana e dove guardare; European Open di Judo a Varsavia, Elios Manzi conquista l’oro nei 66 kg; Europei Giovanili di karate a Bielsko Biala: la squadra azzurra e il programma; Andria ospita i campionati Italiani Juniores A2 di judo; Sport in tv oggi, sabato 1° febbraio: Scozia-Italia di rugby, Atalanta-Torino.

Se ne parla anche su altri siti: LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: Italia sul tatami con Assunta Scutto ed Andrea Carlino; Europei judo 2025 oggi in tv: orari 23 aprile, programma, streaming, italiani in gara; Europei di judo 2024: il programma gare, la squadra italiana e dove vedere le gare in diretta; Europei di judo, gli azzurri in gara a Podgorica; Europei di Judo 2025: l’Italia è pronta a scendere sul tatami di Podgorica.