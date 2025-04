LIVE Judo Europei 2025 in DIRETTA Manzi e Piras agli ottavi Carlino subito fuori Attesa per Scutto e Giuffrida

DIRETTA LIVE12.00: Il francese Bouba supera il turno nella categoria -66 kg11.58: Nella categoria 50 kg avanzano ai quarti Mkheidze, Garrigos e Jaring11.55: Nella categoria -48 kg avanzano Aliyeva, Gersjes, Perez Soler, Vorobeva e Garrigos11.53: Piras affronterà negli ottavi della categoria -66 kg l’israeliano Gutman e Manzi se la vedrà con il tedesco Setz11.50: IPPOOOOON ManziIIIII! Al Golden score l’azzurro supera l’ungherese Gombas11.48: Soluzione al Golden scorr11.47: Uno shido per Manzi, secondo shido per Gombas11.42: Uno shido di Gombas11.40: Avanzano nella categoria -66 kg Gutman e Setz. È il momento di Elios Manzi contro l’ungherese Gombas11.37: Avanti nei -52 kg Karabulut, Asvesta e Burakova11.34: IPPOOOOON Piras! Battuto il tedesco Kunze e quarti di finale conquistati dall’azzurro11. Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: Manzi e Piras agli ottavi! Carlino subito fuori. Attesa per Scutto e Giuffrida Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.00: Il francese Bouba supera il turno nella categoria -66 kg11.58: Nella categoria 50 kg avanzano ai quarti Mkheidze, Garrigos e Jaring11.55: Nella categoria -48 kg avanzano Aliyeva, Gersjes, Perez Soler, Vorobeva e Garrigos11.53:affronterà neglidella categoria -66 kg l’israeliano Gutman ese la vedrà con il tedesco Setz11.50: IPPOOOOONIIIII! Al Golden score l’azzurro supera l’ungherese Gombas11.48: Soluzione al Golden scorr11.47: Uno shido per, secondo shido per Gombas11.42: Uno shido di Gombas11.40: Avanzano nella categoria -66 kg Gutman e Setz. È il momento di Elioscontro l’ungherese Gombas11.37: Avanti nei -52 kg Karabulut, Asvesta e Burakova11.34: IPPOOOOON! Battuto il tedesco Kunze e quarti di finale conquistati dall’azzurro11.

