LIVE Judo Europei 2025 in DIRETTA Giuffrida ai quarti Manzi e Piras agli ottavi Tra poco Scutto

DIRETTA LIVE12.24: La kosovara Krasniqi supera Nikolov e si qualifica per i quarti di finale dei -52 kg12.17: L’azero Bayramov è l’ultimo qualificato ai quarti dei -60 kg12.16: Chernykh e Saha avanzano agli ottavi dei -66 kg12.14: Odette Giuffrida è ai quarti di finale! Sconfitta la portoghese Brito!12.11: Waza ari Giuffrida!12.10: Uno shido per Brito12.07: Il francese Khyar supera il turno nella categoria -66 kg, sul tatami Giuffrida e Brito12.05: Tra poco Odette Giuffrida sul tatami per affrontare la portoghese Brito12.04: Yusifov e Bijev superano il turno nei -60 kg maschili dove non ci sono azzurri12.03: L’austriaco Auer supera il turno nei -66 kg12.01: Il georgiano Sardalashvili supera Andrasi e va ai quarti nella categoria -60 kg12.00: Il francese Bouba supera il turno nella categoria -66 kg11. Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: Giuffrida ai quarti! Manzi e Piras agli ottavi! Tra poco Scutto Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.24: La kosovara Krasniqi supera Nikolov e si qualifica per idi finale dei -52 kg12.17: L’azero Bayramov è l’ultimo qualificato aidei -60 kg12.16: Chernykh e Saha avanzanodei -66 kg12.14: Odetteè aidi finale! Sconfitta la portoghese Brito!12.11: Waza ari!12.10: Uno shido per Brito12.07: Il francese Khyar supera il turno nella categoria -66 kg, sul tatamie Brito12.05: TraOdettesul tatami per affrontare la portoghese Brito12.04: Yusifov e Bijev superano il turno nei -60 kg maschili dove non ci sono azzurri12.03: L’austriaco Auer supera il turno nei -66 kg12.01: Il georgiano Sardalashvili supera Andrasi e va ainella categoria -60 kg12.00: Il francese Bouba supera il turno nella categoria -66 kg11.

Potrebbe interessarti anche:

Cosa riportano altre fonti: Europei di judo 2025: programma, orari, la squadra italiana e dove guardare il torneo; European Open di Judo a Varsavia, Elios Manzi conquista l’oro nei 66 kg; Europei Giovanili di karate a Bielsko Biala: la squadra azzurra e il programma; Andria ospita i campionati Italiani Juniores A2 di judo; Sport in tv oggi, sabato 1° febbraio: Scozia-Italia di rugby, Atalanta-Torino.

Se ne parla anche su altri siti: LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: Italia sul tatami con Assunta Scutto ed Andrea Carlino; Europei judo 2025 oggi in tv: orari 23 aprile, programma, streaming, italiani in gara; Europei di judo 2024: il programma gare, la squadra italiana e dove vedere le gare in diretta; Europei di judo, gli azzurri in gara a Podgorica; Europei di Judo 2025: l’Italia è pronta a scendere sul tatami di Podgorica.