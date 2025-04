LIVE Freccia Vallone 2025 in DIRETTA il gruppo aumenta l’andatura a 160 km dal traguardo

12:48 114 ciclisti sui 175 presenti alla Freccia Vallone 2025 (il 65%) ha partecipato all'Amstel Gold Race 2025.12:44 Superato da qualche istante il paesino di Rochefort, che ospita una delle Abbazie più famose al mondo grazie alla produzione di formaggi e birre trappiste. gruppo che inizia a rosicchiare terreno sui fuggitivi con il margine che scende per la prima volta sotto i 2 minuti.12:42 Prima ora di corsa affrontata con una media oraria di 42.4 km/h.12:38 Bahrain – Victorious, Lidl – Trek, UAE Team Emirates – XRG e Soudal Quick – Step si alternano nelle prime posizioni del gruppo.12:35 80 tra i 175 partecipanti alla Freccia Vallone 2025 non hanno ancora un contratto per la prossima stagione.

