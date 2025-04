LIVE Freccia Vallone 2025 in DIRETTA fuggitivi con due minuti sul gruppo a 180 km dall’arrivo

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.30
LA DIRETTA LIVE DELLA Freccia Vallone FEMMINILE DALLE 14.10
12:15 Come detto bisognerà attendere diverse decine di km prima di trovare una nuova Côte. Percorso che tuttavia offrirà pochissima pianura con sezioni vallonate alternate a brevi strappetti e successivi tratti di discesa.
12:11 La situazione a 180 km dal traguardo. Sempre 5 gli uomini al comando, si tratta dell'americano Artem Shmidt (INEOS Grenadiers), del francese Simon Guglielmi (Arkèa – B&B Hotels), e dei belgi Ceriel Desal (Wagner Bazin WB), Tom Paquot (Intermarchè – Wanty) e Siebe Deweirdt (Team Flanders – Baloise). gruppo a 2'25".
12:08 Trittico delle Ardenne che domenica si chiuderà con la Liegi-Bastogne-Liegi, evento che segnerà il passaggio tra le grandi Classiche di un giorno alla stagione dei grandi Giri.

