LIVE Freccia Vallone 2025 in DIRETTA fuggitivi con due minuti sul gruppo a 170 km dall’arrivo

DIRETTA LIVE12:35 80 tra i 175 partecipanti alla Freccia Vallone 2025 non hanno ancora un contratto per la prossima stagione.12:31 114.5 km dei 205.4 totali da percorrere quest'oggi sono in salita o in discesa.12:28 Superato un veloce tratto in leggera discesa e gruppo che brucia altri 5 chilometri. Siamo infatti a 170 km dall'ultimo e decisivo passaggio sul Mur de Huy.12:25 Quest'oggi si disputa anche la terza tappa del Tour of The Alps. Come di consueto OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale anche della breve corsa a tappe italiana.12:22 175 km all'arrivo e situazione che sembra ormai stabilizzata. La corsa vera e propria divamperà all'ingresso del circuito finale da ripetere in tre occasioni.

