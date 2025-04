LIVE Freccia Vallone 2025 in DIRETTA 5 uomini in avanscoperta a 200 km dall’arrivo

DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.30

LA DIRETTA LIVE DELLA Freccia Vallone FEMMINILE DALLE 14.10

11:58 Dopo il sorprendente successo del danese Mattias Skjelmose all'Amstel Gold Race la Lidl – Trek proverà anche quest'oggi a far saltare il banco. Oltre allo scandinavo la squadra statunitense punta forte sul belga Thibau Nys.

11:54 Fuggitivi che continuano ad accumulare vantaggio. Il margine aumenta fino ai due minuti con il gruppo trainato ora dagli uomini del Q36.5 Pro Cycling Team).

11:51 Meno di 10 km alla prima Côte di giornata, ovvero quella e Ver. Salita di 1,4 km che presenta una pendenza media del 4.6%. Un piccolo antipasto prima delle portate principali che arriveranno nella seconda metà del percorso, quella in cui inizierà il circuito da ripetere 3 volte che culminerà sul Mur de Huy.

