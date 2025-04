LIVE Cobolli Marozsan ATP Madrid in DIRETTA romano tra poco in campo

DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI CINA'-WONG DALLE 11.00

20:25 Primo confronto diretto tra i due giovani "aspiranti big" del circuito. Non sarà facile per il romano prevalere, poi ci sarebbe un secondo turno durissimo contro il fresco campione di Barcellona Holger Rune.

20:22 Chiude il kazako e finalmente ci siamo! Tra pochi minuti in campo l'azzurro e l'ungherese!

19:21 Bublik rimonta e vince il primo set contro Michelsen 7-6(1), poi Cobolli!

18:20 Altra maratona che vede vincente Anastasia Potapova su Ashlyn Krueger per 6-7, 6-4, 6-2. Ora Bublik-Michelsen prima di Cobolli-Marozsan!

15:47 Sakkari b. Wang 6-4, 7-6! Ora Krueger-Potapova e Michelsen-Bublik e poi il romano.

13:25 Sevastova b. Pavlyuchenkova 6-4, 7-5. Ora in campo Wang Sakkari, mancano 3 partite a Cobolli!!!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita valida per il primo turno del Masters 1000 di Madrid (SPA) tra Flavio Cobolli e l'imprevedibile ungherese Fabian Marozsan, si gioca per un posto al secondo turno contro Holger Rune.

