LIVE Cinà Wong 7 6 ATP Madrid in DIRETTA l’italiano vince il primo set al tie break

DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MAROZSAN (5° MATCH DALLE 11.00) 12.00 Cinà ha lasciato il campo per un toilet break. 7-6 Gioco e primo set Federico Cinà: risposta fantastica del palermitano che impatta bene con il rovescio sulla prima al corpo di Wong e trova il vincente conquistando il parziale d'apertura di quest'incontro. 6-5 Ottima prima al centro per Cinà. 5-5 Seconda carica ad uscire e rovescio lungolinea vincente per Cinà che punisce Wong, il quale aveva scelto di rispondere con i piedi in campo senza trovare profondità. Chi farà il prossimo punto andrà a set point. Seconda 4-5 Prima ad uscire in slice ad aprire il campo e dritto dalla parte opposta. 4-4 Ace, il secondo della partita per Wong. 4-3 Punto perfetto per l'italiano che gioca sulla riga sia il rovescio in uscita dal servizio che il dritto successivo.

