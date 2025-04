LIVE Cinà Wong 7 6 6 1 ATP Madrid in DIRETTA seconda vittoria in un 1000 per il diciottenne italiano

DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MAROZSAN (5° MATCH DALLE 11.00)12.37 Nel secondo turno del Master 1000 di Madrid Federico Cinà affronterà Sebastian Korda, testa di serie numero 23 di questo torneo. L’azzurro avrà una grande occasione per misurarsi contro un tennista di alto LIVEllo.12.35 Grazie a questo successo Cinà farà un bel balzo in avanti nel ranking ATP. Con la vittoria odierna l’azzurro ha ottenuto 30 punti salendo virtualmente alla posizione 313 della classifica mondiale.12.34 Nel corso di tutto l’incontro Cinà è stato bravissimo a spingere bene con i colpi di inizio gioco. L’azzurro conclude l’incontro con 19 vincenti e 17 gratuiti, mentre Wong chiude con un bilancio negativo (15-26).12.33 Cinà ha chiuso il match con il 76% dei punti vinti con la prima, entrata il 67% delle volte, ed il 71% con la seconda. Oasport.it - LIVE Cinà-Wong 7-6, 6-1, ATP Madrid in DIRETTA: seconda vittoria in un 1000 per il diciottenne italiano Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-MAROZSAN (5° MATCH DALLE 11.00)12.37 Nel secondo turno del MasterdiFedericoaffronterà Sebastian Korda, testa di serie numero 23 di questo torneo. L’azzurro avrà una grande occasione per misurarsi contro un tennista di altollo.12.35 Grazie a questo successofarà un bel balzo in avanti nel ranking ATP. Con laodierna l’azzurro ha ottenuto 30 punti salendo virtualmente alla posizione 313 della classifica mondiale.12.34 Nel corso di tutto l’incontroè stato bravissimo a spingere bene con i colpi di inizio gioco. L’azzurro conclude l’incontro con 19 vincenti e 17 gratuiti, mentrechiude con un bilancio negativo (15-26).12.33ha chiuso il match con il 76% dei punti vinti con la prima, entrata il 67% delle volte, ed il 71% con la

Potrebbe interessarti anche:

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Cinà al 2° turno dell'Atp Madrid: Wong battuto 7-6, 6-1; Atp Madrid, dove vedere il Masters 1000 in tv e streaming; Ultima Ora, notizie in tempo reale; LIVE Cinà-Wong, ATP Madrid in DIRETTA: il giovane siciliano in campo alle 11.00; LIVE Cinà Wong 7 6 ATP Madrid in DIRETTA l’italiano vince il primo set al tie break.