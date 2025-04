L' informazione trompe l' oeil finge di credere ai racconti dei malati da vaccino che il potere ha confezionato

Casi come quello di Edoardo Bove, di Leonardo Tano Siffredi sono casi di atleti giovani, sani e professionisti che si scoprono improvvisamente sulla soglia della morte: ma chi ci crede? Comunque nessuno chiede. Il figlio di Rocco Siffredi, il divo del porno, ha un cuore d'atleta ma si è dovut

