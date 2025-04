Liliana Resinovich il marito Sebastiano Visintin in vacanza a Rimini Il 26 aprile sarebbe stato il suo compleanno Lo vivrò per conto mio

Sebastiano Visintin, marito di Liliana. Ilgazzettino.it - Liliana Resinovich, il marito Sebastiano Visintin in vacanza a Rimini: «Il 26 aprile sarebbe stato il suo compleanno. Lo vivrò per conto mio» Leggi su Ilgazzettino.it TRIESTE - «Sono sereno e tranquillo. Darò delle risposte alla Procura, come spero facciano anche altre persone». Con queste paroledi

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da altre fonti

Le notizie più recenti da fonti esterne: Liliana Resinovich, il marito Sebastiano Visintin in vacanza a Rimini: «Il 26 aprile sarebbe stato il suo comp; Omicidio Liliana Resinovich, SVELATO IL SEGRETO del marito Sebastiano a Chi l’ha visto? su Rai 3: voleva cremarla e poi rottamare l’auto dove ora tiene i coltelli? L’accusa del fratello Sergio: “Mi sono opposto, voleva che non rimanesse niente…”; Omicidio Liliana Resinovich, il marito Sebastiano rompe il silenzio: Sono sereno, darò risposte a Procura; Liliana Resinovich, il marito Sebastiano commosso: Ogni tanto le parlo/ Sulle indagini; Omicidio Liliana Resinovich, NUOVA ANALISI sul corpo voluta dal marito Sebastiano che mette in dubbio la perizia della Cattaneo: dal frammento di pelle riuscirà a risalire al giorno della morte? Visintin davvero crede ancora al suicidio?.

Secondo msn.com: Liliana Resinovich, il marito Sebastiano Visintin in vacanza a Rimini: «Il 26 aprile sarebbe stato il suo compleanno. Lo vivrò per conto mio» - TRIESTE - «Sono sereno e tranquillo. Darò delle risposte alla Procura, come spero facciano anche altre persone». Con queste parole Sebastiano Visintin, marito di ...

Segnala fanpage.it: Omicidio Liliana Resinovich, il marito Sebastiano rompe il silenzio: “Sono sereno, darò risposte a Procura” - Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa a Trieste nel dicembre 2021 e trovata morta nel gennaio 2022, parla ai microfoni ...

Lo riporta msn.com: Caso Resinovich, Sebastiano Visintin in vacanza a Rimini:«Il 26 aprile sarebbe il compleanno di Liliana. Pronto a rispondere alla Procura» - Sono sereno e tranquillo. Darò delle risposte alla Procura, come spero facciano anche altre persone». Con queste parole Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, rompe per ...