Lido di Classe 17enne denuncia stupro di gruppo in spiaggia

Imolaoggi.it - Lido di Classe, 17enne denuncia stupro di gruppo in spiaggia Leggi su Imolaoggi.it Quattro uomini, che la ragazza ritiene di origine straniera, l’avrebbero avvicinata nei pressi di una struttura turistica e poi aggredita

Potrebbe interessarti anche:

Se ne parla anche su altri siti: Lido di Classe: 17enne forlivese denuncia violenza sessuale di gruppo; Violentata da 4 ragazzi dopo una festa in spiaggia a Lido di Classe: la denuncia della 17enne di Forlì; Minorenne denuncia, 'abusata in spiaggia da quattro uomini'; Minorenne denuncia violenza sessuale a Lido di Classe da parte di quattro uomini; Una minorenne ha denunciato di essere stata violentata in spiaggia a Lido di Classe da quattro persone.

Approfondimenti da altre fonti: “Violentata da 4 ragazzi dopo una festa in spiaggia a Lido di Classe”: la denuncia della 17enne di Forlì; Lido di Classe: 17enne forlivese denuncia violenza sessuale di gruppo; Lido di Classe, 17enne denuncia stupro di gruppo sulla spiaggia: indagini in corso; indagine su presunta violenza sessuale di gruppo a lido di classe: coinvolta una 17enne di forli; Minorenne denuncia, 'abusata in spiaggia da quattro uomini'.