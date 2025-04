Libri una donazione speciale per gli studenti dell’Axel Munthe

"Capri e l'arte dell'ospitalità attraverso i secoli" edito dalla società caprese Capri Green di Marianna Esposito e Francesca Girone saranno donati a trecentocinquanta studenti dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale "Axel Munthe" di Anacapri, l'unico istituto dell'isola azzurra. I Libri saranno donati dalla Fondazione Serena – Messanelli – Zweig "per contribuire in modo incisivo e sostanziale alla diffusione della cultura e storia dell'ospitalità dagli albori ad oggi, attraverso le nuove generazioni". Il volume nasce da appassionate e professionali ricerche del giornalista e scrittore Luciano Garofano. "Capri e l'arte di ospitare – si legge nel suo libro – è un binomio inscindibile dalla storia degli uomini e delle donne che l'hanno esercitata, trasformando un'isola di pescatori e agricoltori in un'industria del turismo.

