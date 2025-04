Lei è sempre la mia follia 2021 come finisce spiegazione finale

sempre la mia follia è un film del 2021 diretto da Colin Theys, che va in onda su Rai Premium il 24 aprile 2025 alle ore 21.20 e il 29 aprile alle ore 22.55. Si tratta del sequel di Lei è la mia follia del 2017 e terzo capitolo della saga di Lifetime. Il secondo film è intitolato Lei è la mia pazzia. La trama del terzo inizia dopo gli eventi raccontato nel primo. Bruce Kane è un assassino psicopatico che è fuggito e si fa chiamare David Burke, famoso ricercatore oceanografico. L'uomo vive a Foxton Island, dove Courtney e i suoi amici si recano, di nascosto e di notte, in barca. La ragazza viene attaccata dagli squali e Bruce la salva. Tra loro inizia una relazione, ma ecco che ben presto Courtney si rende conto di essere finita in un incubo.Lei è sempre la mia follia su TV8: riassunto trama completaLeggi anche: Ritorno nell'incubo (2023) come finisce: spiegazione finaleLa trama del film Lei è sempre la mia follia inizia con Bruce Kane, assassino protagonista del primo film Lei è la mia follia, seduto vicino a un faro, mentre dà del cibo a degli squali.

