Legnago Pescara 1 3 la risolvono Ferraris e Merola cronaca tabellino e voti

Merola a risolvere la partita e a regalare la vittoria al Delfino. Legnago-Pescara è finita 1-3, con rete nel primo tempo di Ferraris a far presagire un pomeriggio tranquillo che invece poteva rimanere sullo stomaco ai. Ilpescara.it - Legnago-Pescara 1-3, la risolvono Ferraris e Merola: cronaca, tabellino e voti Leggi su Ilpescara.it Dopo un lungo, lunghissimo digiuno durato quasi un girone ci ha pensato Davidea risolvere la partita e a regalare la vittoria al Delfino.è finita 1-3, con rete nel primo tempo dia far presagire un pomeriggio tranquillo che invece poteva rimanere sullo stomaco ai.

Potrebbe interessarti anche:

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Approfondimenti da altre fonti: Legnago-Pescara, la cronaca live della partita [DIRETTA]; Legnago-Pescara 1-3, la risolvono Ferraris e Merola: cronaca, tabellino e voti; Legnago Salus-Pescara 1-3 FINALE; Video Legnago Pescara (1-3)/ Gol e highlights: +3 Baldini (Serie C); Legnago-Pescara 1-3, la risolvono Ferraris e Merola: cronaca, tabellino e voti.

Da ilsussidiario.net: Video Legnago Pescara (1-3)/ Gol e highlights: +3 Baldini (Serie C) - Video Legnago Pescara che racconta la giornata numero 37 del campionato di Serie C girone B. Cronaca, tabellino e migliori azioni della sfida.

Scrive ilpescara.it: Legnago-Pescara 1-3, la risolvono Ferraris e Merola: cronaca, tabellino e voti - Dopo un lungo, lunghissimo digiuno durato quasi un girone ci ha pensato Davide Merola a risolvere la partita e a regalare la vittoria al Delfino. Legnago-Pescara è finita 1-3, con rete nel primo tempo ...

Si legge su rete8.it: Serie C Legnago-Pescara: gara in diretta su Rete8. Biancazzurri corsari: 1-3 - PESCARA (4-3-3) Plizzari tra i pali; in difesa Pierozzi, Brosco, Pellacani e Moruzzi; a centrocampo Meazzi, Squizzato e Dagasso; davanti, Merola e Cangiano a supporto di Ferraris. All. Silvio Baldini ...