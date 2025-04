Le parole di Giorgia Meloni su Papa Francesco Ti metteva a nudo l’anima

parole sincere e momenti di ascolto vero: è con queste parole che la premier ha voluto rendere omaggio alla figura del Pontefice scomparso, durante una commemorazione ufficiale tenutasi alla Camera dei Deputati. Nel suo intervento, ha voluto condividere l'esperienza personale vissuta accanto al Papa, che ha descritto come «un uomo capace di guardarti dentro».«Ho avuto un rapporto personale forte e sincero con lui – ha raccontato – che mi ha permesso di capire il suo modo di vivere e interpretare il pontificato. Quando parlavi con lui, le barriere semplicemente non esistevano. Non creava distanze, ti metteva completamente a tuo agio. Con lui potevi aprirti, senza filtri, senza timore di essere giudicato». E ancora: «Poteva vedere la tua anima, metterla a nudo.

