Le nuove palazzine che sorgeranno nella via più inquinata di Monza e non è in centro

palazzine, aree verdi e alcune case in edilizia convenzionata. La strada più inquinata di MonzaUn progetto che. Monzatoday.it - Le nuove palazzine che sorgeranno nella via più inquinata di Monza (e non è in centro) Leggi su Monzatoday.it Da anni quella zona era abbandonata: una vecchia fabbrica, che sorge poco lontano da quella Villa che i monzesi chiamano "Il Castello", lascerà lo spazio a un nuovo rione con, aree verdi e alcune case in edilizia convenzionata. La strada piùdiUn progetto che.

Potrebbe interessarti anche:

Altre fonti ne stanno dando notizia: Le nuove palazzine che sorgeranno nella via più inquinata di Monza (e non è in centro); Nuovi condomini a Madonna Bianca, sorgeranno tra via Bartali e via Stella di Man - Trento; Rovereto, via libera dal consiglio all’uso dei crediti edilizi per due nuove palazzine in via Halbherr; Ex Sace via Baioni, il piano avanza: lavori a fine anno; Rieti, il piano dell'Ater: 71 nuovi alloggi in città e altri appartmenti in tutto il Reatino.

Ne parlano su altre fonti: FOTO e VIDEO | Colleatterrato, via ai lavori di demolizione di 4 palazzine Ater. Ceci: qui saranno ricostruite case nuove e sicure.